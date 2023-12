Ospedale di Matera: in arrivo tanti bei doni per i piccoli angeli ricoverati in pediatria! L’iniziativa

Doni per i bambini del reparto di Pediatria dell’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera.

È l’iniziativa di solidarietà dell’Associazione Custodi Biancazzurri, assieme alla Curva Sud e al portale Matera Calcio Story patrocinata dall’Azienda Sanitaria Locale di Matera che si svolgerà Giovedì 21 Dicembre, alle ore 10:00, nella hall del reparto di Pediatria.

L’appuntamento natalizio per portare ai bambini ricoverati un sorriso a tinte biancazzurre vede anche la partecipazione del FC Matera ed il patrocinio del Comune di Matera.

Giovedì una rappresentanza dei giocatori del FC Matera e della Curva Sud, delle associazioni promotrici, dell’ASM e del Comune di Matera parteciperanno alla consegna dei doni raccolti durante le gare interne del Matera.

Afferma il Commissario Straordinario dell’ASM, Maurizio Friolo:

“È un evento importante che regala ai bambini e alle bambine un sorriso in un momento difficile della propria vita.

Una occasione di svago attraverso il gioco che diventa anche un momento di socialità.

Questo pensiero che arriva dalle associazioni cittadine e dal mondo del calcio, che ringrazio, è un gesto che dimostra grande sensibilità d’animo nei confronti di chi soffre”.

Ma la solidarietà non si fermerà soltanto all’ospedale Madonna delle Grazie poiché, venerdì 22 dicembre, sempre alle ore 10:00, giocatori e dirigenti del FC Matera, insieme alle associazioni e ai ragazzi della Curva Sud saranno alla parrocchia di San Rocco per la consegna dei doni a Don Angelo Tataranni.

In più, vista la mole di giocattoli raccolti, l’associazione Custodi Biancazzurri, assieme alla Curva Sud e al portale Matera Calcio Story stanno individuando altre parrocchie e associazioni, anche nella provincia materana, per portare doni e sorrisi ai più piccoli affinché questo possa essere per tutti un magico Natale.