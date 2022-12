Oltre 20 milioni di euro per la riqualificazione in sede dell’itinerario Matera – Ferrandina! L’annuncio

“Dal Ministero delle Infrastrutture, guidato da Matteo Salvini, arriva il via libera alla realizzazione di nuove opere in tutta Italia e, fra quelle segnalate dal Mit, ci sono interventi importanti anche per la Basilicata per un valore di circa 63 milioni di euro.

Nello specifico, per l’intervento sulla strada statale 95 ‘Tito-Brienza’ 15.370.000 di euro per la costruzione dello svincolo per l’abitato di Tito in località Nuvolese e 25.000.000 per l’adeguamento dello svincolo per Satriano; per la strada Murgia – Pollino, invece, stanziati 22.000.000 di euro per la riqualificazione in sede dell’itinerario Matera – Ferrandina – 1° stralcio.

Grazie al vicepremier Salvini e alla Lega al governo con il nuovo anno si avrà un decisivo cambio di passo rispetto al passato, in termini di sicurezza stradale e sviluppo economico, per la regione Basilicata”.

Così Pasquale Pepe, commissario regionale della Basilicata.a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)