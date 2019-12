Oggi è la Vigilia di Natale: tra fede e tradizione, pronti ad affrontare le grandi abbuffate?

La vigilia di Natale è il giorno che precede quella che è considerata una delle principali festività del cristianesimo.

Oggi, 24 Dicembre, anche in Basilicata, come nel resto d’Italia, c’è attesa per la nascita di Gesù.

Le case sono già addobbate a festa: i preparativi sono iniziati già dallo scorso 8 Dicembre con l’allestimento dell’albero e del presepe.

Folle la corsa all’acquisto dei regali e l’affollamento dei supermercati, per coloro che si accingono a preparare il gran cenone di questa sera.

Il Natale in Basilicata è ricco di tradizione, profumi, colori, festa e buona cucina.

Numerosi sono i comuni in cui andrà in scena questa sera la rappresentazione del Presepe Vivente e a mezzanotte le nostre chiese saranno affollate da fedeli che attenderanno pregando la nascita di Cristo.

La Vigilia di Natale è un momento che si trascorre con la propria famiglia, condividendo attimi felici tra tombolate, racconti e buon cibo.

Le tradizioni culinarie del Natale lucano variamo da comune a comune, ma, generalmente, sono tutte caratterizzate dalla preparazione di dolci fritti, come calzoncelli farciti con farina di ceci o castagne, crespelle (pasta di pane fritta) e frappe fritte con miele.

Il pranzo di oggi sarà molto leggero, a base di brodino o riso, per lasciare spazio alla grande abbuffata di questa sera, dove molti sceglieranno come alimento principe il pesce.

Incredibile, infatti, la coda di clienti che, soprattutto nella giornata di ieri, si è formata all’interno delle pescherie.

L’unica nota negativa di queste festività è data dai killer della linea: tra panettoni, dolci tipici, arrosti e primi super conditi, gli esperti calcolano che, in media, l’ago della bilancia può arrivare a segnare fino a 5 chili in più rispetto all’inizio del periodo festivo.

Pronti a rimpinzarvi per bene fino al 6 Gennaio?