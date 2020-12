Oggi è la Vigilia di Natale: fede e tradizione si mescolano nelle case di tantissime famiglie!

La vigilia di Natale è il giorno che precede quella che è considerata una delle principali festività del cristianesimo.

Oggi, 24 Dicembre, anche in Basilicata, come nel resto d’Italia, c’è attesa per la nascita di Gesù.

Le case sono già addobbate a festa: i preparativi sono iniziati già dallo scorso 8 Dicembre con l’allestimento dell’albero e del presepe.

Le tradizioni culinarie del Natale lucano variano da comune a comune, ma, generalmente, sono tutte caratterizzate dalla preparazione di dolci fritti, come calzoncelli farciti con farina di ceci o castagne, crespelle (pasta di pane fritta) e frappe fritte con miele.

A pranzo, in tempi normali, oggi ci manterremmo leggeri, per lasciare spazio alla grande abbuffata serale, per la quale molti sceglierebbero come alimento principe il pesce.

Avremmo come unico timore quello di attentare alla nostra linea, tra panettoni, pandori, dolci tipici, arrosti e primi squisiti.

Ma quest’anno non sarà così, almeno non per tutti.

Quest’anno niente corsa ai regali, supermercati affollati o tradizionali Presepi Viventi.

La Vigilia di Natale avrà un altro sapore, soprattutto per coloro che non avranno la fortuna di trascorrerla con la propria famiglia.

Sperando che questo periodo passi in fretta e che la speranza non vi abbandoni mai, soprattutto nei momenti peggiori, vi auguriano una giornata piena di pace e serenità.a

