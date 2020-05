Oggi Bernalda celebra il suo Patrono, San Bernardino da Siena! I dettagli

Oggi, 20 Maggio, Bernalda celebra il suo Santo Patrono, San Bernardino da Siena.

I festeggiamenti in suo onore e la devozione sono radicati nella cultura religiosa, sociale ed economica della comunità bernaldese.

L’evento, come oggi lo si può ammirare, ebbe il suo inizio nel 1976.

Da tradizione, la manifestazione si svolge su larga parte del territorio comunale.

Piazza San Bernardino, cuore pulsante del centro storico, dove insistono la Chiesa Matrice e il Castello medievale, è la cornice di diverse rappresentazioni, come l’inginocchiamento del vitellino fedele ai piedi di San Bernardino, la rievocazione dell’arrivo del Re Carlo III di Borbone in città e l’omaggio al Santo, il bacio della Reliquia di San Bernardino da parte dei fedeli.

Il lungo Corteo storico percorre interamente Corso Italia e Corso Umberto I, coinvolgendo tutto il tessuto urbano, così come la cavalcata dei cavalieri di Bernalda, che già secoli fa si sfidavano in corse equestri lungo tutta la direttrice che va da un’estremità all’altra del paese, ovvero dalla chiesa dedicata a San Donato, antico protettore di Camarda, fino al castello Medievale.

Il chiostro del Convento di Sant’Antonio, oggi sede del Municipio, è teatro dell’incontro fra le delegazioni dei comuni gemellati che rinnovano l’amicizia e la collaborazione.

La reliquia di San Bernardino, un osso del suo dito, oggetto di devozione e del tradizionale bacio, è ancora oggi segno di unità culturale.

A causa del Coronavirus, gran parte dell’evento non potrà tenersi, tuttavia sono state organizzate ben due messe in Chiesa Madre: una si è svolta stamattina, alle ore 9:00, mentre l’altra è fissata per stasera alle ore 19:00.

Quest’ultima sarà presieduta da S. E. Mons. Giuseppe Caiazzo, arcivescovo di Matera-Irsina, e dai sacerdoti delle due parrocchie e si svolgerà alla presenza del Sindaco, accompagnato dall’amministrazione comunale e dalle autorità militari di Bernalda.

Ecco tutti i dettagli dall’Associazione Festa San Bernardino Da Siena:

“La festa del 20 maggio a Bernalda si svolgerà (per causa covid 19) con la sola celebrazione delle Sante Messe in piazza San Bernardino con un numero limitato, rispettando le distanze di sicurezza e i criteri di protezione dettati dal governo e vigenti sul territorio.

Informiamo la popolazione che in assenza della raccolta tramite questua, potete lasciare un vostro libero contributo presso la sede della nostra associazione situata in corso Umberto 92 (nei pressi di piazza plebiscito)”.

