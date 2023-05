Nuovo finanziamento per Irsina: 500000 euro per Parco Rodari! I dettagli

Importanti novità per il Comune di Irsina.

Come fa sapere il primo Cittadino Nicola Massimo Morea:

“Nuovo importante finanziamento per la nostra città.

Avevamo promesso che avremmo dato nuova vita al Parco Rodari.

E cosi nei mesi scorsi, oltre ad avviare la fase di progettazione per estendere il parco fino a Fosso Macello, abbiamo partecipato ad un bando pubblico per rigenerare l’attuale parco.

Il nostro progetto ha ottenuto un grande punteggio ed è’ stato finanziato per 500.000 €, somma che servirà per recuperare le strutture esistenti (muretti, aiuole, percorsi) e per realizzare campi da padel.

Questo finanziamento, insieme a quello già ottenuto per il percorso fitness (30.000 €) consentiranno alla nostra Irsina di avere un bellissimo parco urbano.

Grazie all’Ufficio Tecnico, agli Assessori ai Lavori Pubblici Candela e Verde Urbano e Sport Garzone per il grande lavoro svolto.

Avanti così, per migliorare la nostra Irsina”.a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)