Matera, modifiche per i 70 anni del Borgo La Martella: ecco il programma aggiornato

In relazione agli eventi programmati in occasione dei 70anni del Borgo La Martella si comunica che purtroppo, a causa della avverse condizioni meteriologiche, il programma subirà delle variazioni come di seguito dettagliatamente specificato.

Programma 70 anni BORGO LA MARTELLA:

16 MAGGIO 2023

INAUGURAZIONE MOSTRA FOTOGRAFICA DEL BORGO Cinema all’aperto del Teatro Quaroni, Borgo La Martella Ore 10.00 GLI STUDENTI DI ARCHITETTURA MARTELLESI PER UN GIORNO A CURA DELLE PROF.SSE ARCH. CHIARA RIZZI E ARCH. ANGELA COLONNA CON ARCH.MATILDE SUAREZ E Ph.D. Arch. VALENTINA VACCA E GLI STUDENTI DEL LABORATORIO DI GENEALOGIA DELL’ARCHITETTURA | DiCEM – UNIBAS INCONTRO CON GLI ARCHITETTI LUIGI ACITO E SILVIO GALTIERI Teatro Quaroni, Borgo La Martella RIPENSARE LA MARTELLA MOSTRA DEI PROGETTI DEGLI STUDENTI DI ARCHITETTURA DELL’UNIBAS Ore 10.30 VISITA GUIDATA DEL BORGO A CURA DI RAFFAELE LAMACCHIA Partenza Piazza Montegrappa, Borgo La Martella Ore 11.30 PAUSA PRANZO RIABITARE LA MARTELLA | REVISIONE DEI PROGETTI DEGLI STUDENTI DEL LABORATORIO DI GENEALOGIA DELL’ARCHITETTURA Teatro quaroni , borgo la martella 14.30-18.00 LA CAMERATA DELLE ARTI – I SOLISTI OPERA STUDIO – Pianoforte – PIERO CASSANO Teatro Quaroni, Borgo La Martella – Ore 19.00 ORCHESTRA DEI FIATI DEL BORGO AL TEATRO Teatro Quaroni, Borgo La Martella Ore 20.00 ASPETTANDO IL 17 MAGGIO, serata musicale Piazza Montegrappa, Borgo La Martella Ore 22.00/02.00

17 MAGGIO 2023

RISVEGLIO DEL BORGO CON ORCHESTRA DEI FIATI Vie del Borgo La Martella Ore 7.30 COLAZIONE DI COMUNITA’ Piazza Montegrappa, Borgo La Martella Ore 8.00/8.30 PERFORMANCE ALUNNI ISTITUO COMPRENSIVO STATALE SEMERIA PLESSO MANZI Piazza Montegrappa , Borgo La Martella Ore 9.30/10.00 SANTA MESSA PRESIEDUTA DA S. E. MONS GIUSEPPE ANTONIO CAIAZZO Chiesa S. Vincenzo de Paoli, Borgo La Martella CERIMONIA ISTITUZIONALE TEATRO QUARONI Borgo La martella Ore 10.00/11.30 APERITIVO DI COMUNITA’ Piazza Montegrappa, Borgo La Martella Ore 12.30/13.00

Le variazioni in relazione alla cena di comunità e ed eventi correlati slittati al 16 e 17 giugno 2023 saranno comunicati prossimamente con un programma dettagliatoa

