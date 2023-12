Nuovi dipendenti a tempo indeterminato ad Irsina, Bernalda e in questi altri Comuni del materano! Buon lavoro

“Siamo felici di comunicare che in piena sinergia con alcuni Comuni dell’Ambito Bradanica -Medio Basento abbiamo proceduto alla stabilizzazione di tre assistenti sociali (Irsina, Bernalda, Grottole, Miglionico e Oliveto Lucano) e un amministrativo cat D (Irsina)“.

Così il Sindaco di Irsina, Nicola Massimo Morea, che spiega:

“A brevissimo l’avviso anche per stabilizzare le psicologhe già in servizio presso l’Ambito Socio Territoriale Bradanica Medio Basento.

In questi anni abbiamo lavorato per fornire servizi ai cittadini dei 13 Comuni.

Abbiamo formato valenti professionisti, selezionati con concorso pubblico che lavorano duramente per determinare il progresso delle comunità.

Un grande grazie al Coordinatore dell’Ambito Dott.ssa Radesco per il grande lavoro svolto e per la grandissima determinazione nel conseguire un risultato importante e non scontato.

Grazie ai Sindaci per aver condiviso una strategia di azione innovativa e ancora rara nel Meridione d’Italia e in Basilicata ed ai loro segretari comunali.

Auguri ai nuovi dipendenti a tempo indeterminato.

Tante sfide ci attendono nei prossimi anni”.