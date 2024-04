Nuove amicizie per i ragazzi della Pielle Matera che hanno partecipato alla seconda edizione di questo torneo! I dettagli

Si è conclusa ieri mattina, sul parquet del PalaPiccolo di Caserta, la seconda edizione del torneo organizzato dalla Juvecaserta 2021.

La PIELLE Matera è stata ospitata dai coetanei casertani, rinnovando e consolidando i rapporti tra bambini e società.

Per i mini atleti della PIELLE è stata un’esperienza di crescita personale e sportiva.

Dopo tre giorni di gare e momenti di gioia condivisa, inclusi escursioni al parco della Reggia, a Casertavecchia e cene tutti insieme, domenica mattina si sono svolte le finali che hanno visto la vittoria della Juvecaserta 2021 sugli avversari del “Città di Caserta”.

La PIELLE Matera si è classificata al quarto posto, perdendo di contro la S. Agnese Basket.

Tuttavia, come nello spirito del minibasket, la classifica rappresenta solo un dato statistico, poiché l’importante per tutti i bambini è stata la condivisione di un’esperienza festosa giocando e divertendosi insieme in un’atmosfera allegra e coinvolgente.

Dichiara Ilaria Martinelli istruttrice e responsabile settore Minibasket PIELLE Matera:

“A conclusione della manifestazione, la gioia di festeggiare insieme in campo dimostra che il torneo è stato più di una semplice competizione, è stato un momento in cui i bambini hanno avuto l’opportunità di condividere una esperienza lontano da Matera conoscendo nuovi amici e adattandosi alla nuova famiglia, imparando il rispetto le regole, e collaborando con i compagni di squadra gestendo le emozioni sia in caso di vittoria che di sconfitta”.