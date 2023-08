Nuova scuola a Grassano: ecco le foto dei lavori e gli ultimi aggiornamenti

“Buongiorno cari concittadini,

siamo felici di condividere con voi i progressi dei lavori che interessano l’istituto scolastico scuola media “A. Il Vento”.

Nella giornata di ieri, 31 Luglio, sono iniziati infatti i lavori di demolizione e ricostruzione dell’ultimo corpo del plesso scolastico, il corpo D; si avvierà così la fase di programmazione della progettazione esecutiva per il completamento dell’interno e dell’esterno dell’istituto.

Che gioia poter vedere i frutti dell’intenso lavoro fatto per rendere più bella la nostra comunità ed in questo caso una nuova scuola per le future generazioni!”.

Così annuncia il sindaco di Grassano, Filippo Luberto.

Ecco le foto dei lavori in corso.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)