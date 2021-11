Nuova mappa Europa del rischio Covid: 4 regioni italiane passano in zona rossa, solo 3 restano in verde. I dettagli

Secondo il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie la situazione è peggiorata per l’Italia a tal punto che 4 regioni italiane sono ora rosse, colore che sta a indicare un alto pericolo di diffusione del Coronavirus.

Secondo l’aggiornamento di oggi, Giovedì 11 Novembre, le 4 regioni che si colorano di rosso, indicando una elevata incidenza dei contagi, sono:

Friuli Venezia Giulia,

Marche,

Calabria,

a cui si aggiunge la provincia autonoma di Bolzano.

Solo 3 quelle invece che restano in fascia verde, cioè a bassissima incidenza mentre il resto è colorato di arancione tra cui anche la Basilicata.

Per quanto riguarda il resto d’Europa, bene la situazione in Spagna e in Portogallo, mentre restano ancora sotto osservazione i paesi dell’Est, come Romania e Bulgaria, ma anche la Grecia, dove prevale il rosso scuro.

Ecco la mappa completa aggiornata.

