Matera: il prefetto vieta manifestazioni di protesta in questa zona! Ecco i dettagli

Il Prefetto Sante Copponi, in conformità alla direttiva del Ministro dell’Interno (“indicazioni sullo svolgimento di manifestazioni di protesta contro le misure sanitarie in atto), adottato il 10 Novembre, dopo aver sentito il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, a cui hanno partecipato, oltre ai vertici delle forze dell’ordine, il sindaco Bennardi, accompagnato dal comandate della Polizia locale Milillo, ha emanato un Provvedimento per la città di Matera.

Il documento inibisce le manifestazioni di protesta in tutto il centro storico e, in particolare:

nei rioni Sassi,

nella piazza Vittorio Veneto (dal Palazzo dell’Annunziata verso Via del Corso),

via del Corso,

via Ridola fino al congiungimento con via Lucana (all’altezza della Provincia),

piazza Duomo,

via Duomo,

via delle Beccherie,

via La Vista,

via Ascanio Persio,

via Don Minzoni,

via San Biagio,

piazza San Giovanni Battista.

All’interno di quest’area saranno consentite manifestazioni esclusivamente in forma statica ovvero Sit-in, in:

piazza Vittorio Veneto davanti al palazzo dell’Annunziata,

in piazza San Francesco dinanzi la banca Bper.

