Nuova Linea Ferrandina-Matera La Martella, Salvini: “sono soddisfatto, vogliamo sbloccare, accelerare”. Ecco le sue parole

Grande soddisfazione del Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini per l’avanzamento della nuova linea Ferrandina-Matera La Martella.

Sono infatti stati aggiudicati i lavori per la progettazione esecutiva e la realizzazione della nuova linea.

Dice Salvini:

“Vogliamo sbloccare, accelerare, rispettare i tempi e migliorare le infrastrutture da Sud a Nord con particolare attenzione per le aree che in passato hanno avuto meno interventi proprio come la Basilicata.

Intendiamo invertire la tendenza”.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)