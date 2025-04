Nuova giunta al Comune di Pisticci. Ecco i nomi degli assessori

Il Comune di Pisticci informa:

“A dieci giorni dalla remissione delle deleghe al Sindaco e a chiusura dell’annunciata fase di verifica politica, con provvedimento sindacale del 30.04.2025, si è provveduto alla nomina degli Assessori e al ripristino della compagine di Giunta.

I nominati sono:

– Negro Rocco (Vicesindaco, Lavori Pubblici, ecc.)

– Colacicco Francesca (Ambiente, Agricoltura, ecc)

– Troiano Dolores (Politiche Sociali, Scuola, ecc.)

– Lacarpia Antonio (Sport, Attività Produttive, ecc.)

– De Sensi Antonio Maria (Bilancio, Patrimonio, ecc.)

Alla Giunta tutta si augura un buono e proficuo lavoro.

In particolare, un saluto di benvenuto va rivolto ai nuovi nominati, Francesca Colaccicco e Antonio Lacarpia.

È doveroso precisare che gli esiti della verifica non corrispondono ad alcun giudizio di valore sul lavoro svolto dai singoli assessori in questi tre anni, che merita per tutti riconoscimento e gratitudine.

In particolare va formulato un grazie speciale a Rossana Florio, per quanto fatto sul piano amministrativo e politico, sia in veste di assessore che di vicesindaco.

𝐑𝐢𝐦𝐚𝐧𝐞 𝐚𝐩𝐞𝐫𝐭𝐚 𝐥𝐚 𝐟𝐚𝐬𝐞 𝐝𝐢 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐫𝐨𝐧𝐭𝐨 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐦𝐚𝐭𝐢𝐜𝐨, finalizzata ad individuare, nell’ambito delle linee di mandato, gli obiettivi su cui concentrare prioritariamente l’impegno amministrativo e le risorse disponibili.

Non si intende consumare questa fase tutta all’interno delle forze politiche di maggioranza, ma, come peraltro anticipato, provare ad intensificare il dialogo costruttivo con le forze politiche e civiche presenti sul territorio, le associazioni e i cittadini”.