Nuova Giunta a Matera: “maggioranza consiliare frutto di accordi di sopravvivenza e di gestione del potere”. La denuncia

«La nuova giunta potrebbe essere definita la sesta o la settima, dal momento che per mettere insieme 18 consiglieri comunali al fine di formare una maggioranza consiliare, il Movimento 5 Stelle si consola con tre assessori per poi distribuire 6 assessorati per sette consiglieri.

Neanche Dario Argento sarebbe stato capace di immaginare un film horror come quanto sta accadendo.

Questa è una maggioranza consiliare impolitica frutto di accordi di sopravvivenza e di mera gestione del potere.

L’occasione doveva mettere il sindaco nelle condizioni di sganciare il leghista Francesco Lisurici, ma invece è andato avanti senza scrupoli con buona pace di Verdi, Socialisti e consiglieri del Gruppo Misto, i quali hanno girato la testa per una delega in più».

Questo è quanto dichiara Luigi Gravela, segretario del Pd di Matera.

Continua Gravela:

«Questa amministrazione in mano ai consiglieri comunali, i quali non si fanno problemi nel ricattare il sindaco pur di nominare un assessore “ad personam”, si sta dimostrando alla città come una realtà inutile e dannosa.

La città di Matera è diventata uno strumento per personaggi senza alcuna dignità politica che dichiarano pubblicamente di essere diventati assessori perché verranno candidati alle prossime elezioni regionali, portando avanti la gestione del potere per fini elettorali e con fidanzati di ex onorevoli che girano per le stanze del sesto piano al Comune di Matera.

Insomma altri tempi sono stati quelli in cui il gruppo pentastellato declamava moralità.

Costoro possono essere sicuri di una cosa: il Partito Democratico sarà all’opposizione e non farà sconti a nessuno di fronte alla dignità calpestata di una città.

Questa è una nuova Giunta dove il lavoro certosino della spartizione si è anche concentrato nello spezzettamento delle deleghe in modo da sapere cosa far gestire ed a chi: in questo modo si separano le politiche sportive dall’impiantistica sportiva e la ZES dalle politiche di sviluppo facendo in maniera tale che qualche assessore abbia un pochino di potere in più.

E intanto i problemi per la città aumentano. Così non va e purtroppo e chi ci rimette e la nostra città. Caro Sindaco a presto per una nuova crisi».a

