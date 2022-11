Nuova distribuzione in Basilicata del numero di Topolino dedicato a Matera e al Pollino. Ecco i dettagli

Considerato il successo ottenuto dal n.ro 3494 del settimanale Topolino con la prima delle cinque storie dedicate alla Basilicata andato ben oltre ogni aspettativa, su richiesta dell’APT Basilicata, Panini Comics ha previsto la redistribuzione del numero nelle sole edicole lucane che ne faranno richiesta ai loro distributori locali.

Ciò per rispondere al desiderio di tanti cittadini che non sono riusciti a trovare copie in edicola.

Ieri, l’ufficio marketing di Panini, che già su richiesta di Apt, aveva rinforzato la distribuzione nelle edicole lucane in concomitanza con l’uscita del numero dedicato a Matera e al Pollino, si è impegnata a distribuire altre copie dello stesso numero nella settimana che va dal 21 al 26 novembre.

Il numero in questione sarà distribuito solo nelle edicole lucane che ne faranno immediatamente richiesta presso i propri distributori locali.

Si invitano pertanto gli edicolanti lucani a segnalare il numero delle copie richieste ai propri distributori locali perché possano ricevere altre copie del numero 3494 di Topolino e soddisfare così il desiderio dei cittadini.

Afferma Nicoletti:

“Sapevamo che questo numero di Topolino avrebbe trovato l’affetto di tutti, ma questo affetto ci ha letteralmente travolti, non solo in Basilicata, ma in tutta Italia.

Accogliamo con grande soddisfazione questo interesse e ringrazio la disponibilità di Panini Comics, del direttore Bertani e di tutto il suo staff, per la disponibilità che stanno mostrando in tutto il lavoro che ci vede fianco a fianco”.

