Nuova Bozza Decreto: si sta parlando di mantenere il coprifuoco fino a Luglio! Cosa ne pensate?

In vista delle riaperture a partire da Lunedì 26 Aprile, con il ritorno delle zone gialle e tutte le novità per gli spostamenti e le attività commerciali, il Governo Draghi sulla questione “Coprifuoco” non arretra di un millimetro.

Sarebbe stata bocciata dunque l’ipotesi fortemente voluta dai governatori delle Regioni di posticiparlo alle 23:00.

Coprifuoco quindi fino a quando e fino a che ora?

Locali e ristoranti in zona gialla potranno riaprire anche a cena, ma entro le 22:00 tutti a casa.

Nessuna deroga, se non quelle già previste prima, e cioè spostamenti consenti anche tra le 22:00 e le 5:00 solo per motivi di lavoro, salute o necessità.

Si andrebbe avanti con il coprifuoco almeno per tutta la durata dello stato di emergenza, prorogato, con il nuovo decreto, al 31 Luglio.

Ciò significa che anche gli italiani in vacanza dovrebbero fare rientro a casa entro le ore 22:00.

Il ministro delle Politiche agricole Stefano Patuanelli ha confermato, inoltre, che oggi in Consiglio dei Ministri, a partire dalle ore 17:00, quando si riunirà, non ci sarà la discussione sul coprifuoco, che rimane invariato alle ore 22:00.

In ogni caso, afferma il Ministro:

“Sarebbe sbagliato discutere se alle 22:00 o alle 23:00, perché sulle aperture ora c’è un processo graduale, un percorso con date e tappe che vanno affrontate in questo modo mentre prosegue il piano vaccinale”.

