Nova Siri punta al turismo destagionalizzato: al via la presentazione di due progetti di promozione del territorio. I dettagli

Sono stati presentati stamattina, presso l’auditorium dell’oratorio parrocchiale di Nova Siri Marina, i progetti di promozione e valorizzazione territoriale, candidati dall’Amministrazione comunale ai bandi pubblici finanziati dal “Gal Start 2020”, che saranno realizzati nei prossimi mesi con l’obiettivo primario di destagionalizzare il turismo.

Si tratta di “Ultimo miglio”, dedicato all’approfondimento culturale di tre figure storiche di Nova Siri “Bollita, e “Arte nel paesaggio” per la valorizzazione delle zone rurali e storiche di contrada “Fontana“, anche attraverso le produzioni agroalimentari del territorio.

La conferenza, introdotta e moderata dal giornalista Antonio Corrado, si è aperta con i saluti del sindaco Antonello Mele, seguiti da quelli dell’assessore regionale Cosimo Latronico e del presidente del Gal Start 2020, Angelo Zizzamia, per poi passare alle relazioni sui progetti, curate dall’assessore comunale all’Agricoltura Maria Giuseppina Pugliese e dal tecnico Agronomo incaricato dal Comune di Nova Siri Nicola Vallinoto.

Ha concluso il funzionario regionale responsabile dei programmi Leader della Regione Basilicata Paolo De Nictolis.

Ha commentato il sindaco Mele:

«Il Comune di Nova Siri, attraverso le iniziative dei progetti promossi dal Gal Start 2020 organizzerà una serie di eventi multidisciplinari per la riscoperta dei luoghi antichi e delle memorie del paese, per valorizzarlo anche nei periodi di bassa stagione turistica».

Soddisfatta l’assessore Pugliese:

“Le iniziative programmate, mirano a valorizzare e promuovere il territorio rurale di Nova Siri, che non deve essere inteso solo come luogo geografico costituito dalla natura e dal paesaggio, ma come insieme omogeneo di storia, tradizioni e culture che si esprimono attraverso il patrimonio rurale, artistico, religioso e la cultura enogastronomica”.

L’assessore Latronico ha illustrato le diverse linee di finanziamento e le opportunità da cogliere per la promozione del territorio cittadino, con una serie di input e stimoli utili per chi programma la promozione locale.

Zizzamia ha elogiato il lavoro dell’Amministrazione comunale, che è stata in grado di proporre progetti davvero efficaci nella promozione territoriale, mission del Gal Start 2020 con una dotazione di oltre 4 milioni per la programmazione fino al 2029.

“Arte nel paesaggio” ha l’obiettivo di favorire il coinvolgimento della comunità novasirese in un processo di individuazione e definizione degli aspetti tipici del paesaggio rurale attraverso percorsi innovativi di valorizzazione e tutela del patrimonio ambientale, per caratterizzare l’intera area come un territorio “ben coltivato”, favorendo il recupero della zona demaniale di contrada “Fontana” mediante forme sperimentali di utilizzo collettivo.

Per fare ciò, si intende attivare sul territorio azioni integrate e multi-settoriali, funzionali alla valorizzazione del patrimonio rurale inteso come l’insieme di attività antropiche, conoscenze tradizionali e pratiche innovative, che costruiscano opportunità di sviluppo.

Si spazierà dalla conoscenza alla consapevolezza del patrimonio rurale ed enogastronomico, dagli antichi saperi alle conoscenze e produzioni territoriali, attraverso interventi di informazione, promozione, sensibilizzazione e valorizzazione.

Le azioni concrete consisteranno nella presentazione del patrimonio storico-ambientale di contrada Fontana di “Bollita”, seguita da quella di attività laboratoriali, indagini storico-antropologiche e paesaggistiche.

Su questo è prevista anche la pubblicazione di materiale informativo.

Seguirà lo studio e l’analisi del patrimonio storico-rurale rurale di Nova Siri con particolare attenzione all’area dove insiste la cascata di Zagaria, la lunga scalinata di collegamento al centro storico in alto, la fontana pubblica e la struttura conosciuta come acquedotto romano (contrada Fontana).

Sarà consultato materiale di archivio, con ricerca bibliografica e raccolta di informazioni orali tramite interviste strutturate.

E’ prevista la pubblicazione di atti scientifici e materiale informativo in forma divulgativa.

Poi attività laboratoriali sul patrimonio agrosilvopastorale, cucina tradizionale e degustazione; intrattenimento di musica tradizionale; i percorsi dell’Enonauta dall’antichità all’età moderna; una mostra fotografica storica e paesaggistica, con gli scatti di Carmine Pellitta, “Un fotografo di paese”, nel corso della quale si terrà un workshop sulla fotografia di paesaggio con la pubblicazione di un catalogo.

Con “Ultimo miglio” si punta a promuovere e valorizzare gli aspetti più importanti della comunità locale, che pur conservando le proprie tradizioni culturali e la lingua, hanno interagito nel corso del tempo con il territorio.

Da qui l’approfondimento sulla storia e le tracce di tre personaggi determinanti nella cultura locale: Diego Sandoval De Castro, Francesco Giampietri e Orazio Stanislao Orioli, personalità che permettono di individuare interessanti percorsi di conoscenza delle identità culturali locali meno note al grande pubblico, seppure legate a realtà storico-ambientali della Basilicata jonica già oggetto di circuiti turistici.

Si terranno workshop e convegni di approfondimento con la successiva pubblicazione degli atti, approfondendo la musica antica; storie e leggende dell’antica Bollita, attraverso poesie, racconti e arti visive.

Tutto per fare della propria identità culturale la ragione dell’incontro con i turisti, introdurre componenti ludiche nei luoghi di fruizione dei beni culturali, generare emozioni che restino nella memoria dei visitatori e suscitino ricordi, riflessioni, giudizi, ammirazione o criticità; mettere in sinergia operativa tutte le strutture ricettive, alberghiere, commerciali e di servizi, che il turista richiede per essere coinvolto attivamente nella fruizione del territorio comunale.

Infatti, l’approdo finale sarà anche quello di generare progetti imprenditoriali improntati al turismo culturale ed enogastronomico.