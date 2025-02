Ospedale di Policoro, nascita complessa d’emergenza per un bambino: complimenti all’equipe medica per la straordinaria prontezza di riflessi!

“La straordinaria professionalità e la prontezza di riflessi dell’equipe medica dell’Ospedale “Giovanni Paolo II” di Policoro hanno permesso che una nascita altamente complessa, avvenuta in condizioni di emergenza, si concludesse nel migliore dei modi, garantendo la sicurezza della mamma e del neonato”.

È quanto sottolinea l’assessore regionale alla Salute e al Pnrr, Cosimo Latronico.

“Voglio esprimere il mio più sincero plauso al dottor Carlo Quinto, alla dottoressa Carmela Montemurro, all’ostetrica Guarino, all’infermiera Guglielmucci e a tutto il personale sanitario coinvolto, che con grande competenza, tempestività e dedizione hanno gestito un parto prematuro e podalico in modo impeccabile, senza possibilità di ricorrere al cesareo, come avviene di norma in questi casi.

Questo episodio dimostra ancora una volta il valore delle nostre strutture sanitarie e la qualità dei professionisti che operano nei nostri ospedali.

Aggiunge Latronico:

“Un ulteriore elemento di rilievo è stato il tempestivo trasferimento del neonato all’Ospedale San Carlo di Potenza, grazie alla disponibilità dell’ambulanza “Sten”, un vero e proprio reparto di Terapia Intensiva Neonatale su ruote, messo a disposizione dalla Regione Basilicata per garantire ai neonati prematuri le migliori cure sin dai primi istanti di vita.

Quanto accaduto è la dimostrazione concreta di come il nostro sistema sanitario regionale, nonostante le difficoltà, sappia rispondere con efficacia alle emergenze, mettendo sempre al centro la tutela della salute dei cittadini. Il mio ringraziamento va a tutto il personale sanitario che, con passione e impegno, continua a offrire un servizio di altissima qualità alla nostra comunità”.