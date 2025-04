Noemi dalla Basilicata ad “Affari Tuoi” su Rai 1: ecco com’è andata

La Basilicata nuovamente protagonista in Rai.

Giocatrice della puntata di “Affari Tuoi” di stasera, lunedì 28 aprile 2025, la lucana Noemi.

La ragazza di professione fa il controllo qualità e viene da Carbone, in provincia di Potenza.

Noemi, presente da 20 puntate, ha pescato il pacco numero 3.

Con lei gioca il fidanzato Armando con cui sta insieme da ben sei anni.

Si parte dal pacco numero 4 della Puglia in cui ci sono 20 euro, nel pacco numero 6 del Molise ci sono 20mila euro e nel pacco numero 19 della new entry delle Marche ci sono ben75mila euro.

E ancora nel pacco numero 9 del Piemonte ci sono addirittura i 300mila euro, mentre nel pacco numero 14 della Sardegna ci sono 30mila euro e nel pacco numero 18 del Lazio ci sono 500 euro.

Come prima offerta il Dottore propone 22mila euro, ma la coppia ovviamente rifiuta e va avanti.

Nel pacco numero 5 del Trentino Alto Adige ci sono 50 euro, nel pacco numero 10 della Lombardia ci sono 100 euro, infine nel pacco numero 16 della Sicilia ci sono 200 euro.

Il Dottore propone il cambio, ma Noemi decide di vedere come va.

Nel pacco numero 12 della Campania c’è Gennarino, nel pacco numero 1 della Valle d’Aosta ci sono 5mila euro, infine nel pacco numero 17 della Toscana c’è 1 euro. Per un tiro il Dottore propone 31mila euro, ma la concorrente rifiuta e va avanti.

Nel pacco numero 15 dell’Umbria ci sono 10 euro, allora per due tiri il Dottore propone il cambio, ma Noemi vuole proseguire con il proprio pacco. Nel pacco numero 8 della Calabria ci sono 15mila euro, mentre nel pacco numero 7 dell’Abruzzo ci sono 300mila euro.

Si ritorna alla prima offerta di 22mila euro e nonostante la paura Noemi rifiuta e va avanti.

Nel pacco numero 20 del Veneto ci sono 50mila euro e per la legge dell’alternanza il Dottore propone il cambio.

Questa volta Noemi accetta e prende il pacco numero 13 della Liguria, così scopre di aver detto addio al pezzente.

Le prossime mosse purtroppo non le portano bene, poichè nel suo pacco ci sono 0 euro.

Si passa così alla regione fortunata.

Noemi ha scelto la Puglia ma purtroppo la fortuna non le ha sorriso, vedendo frantumarsi davanti agli occhi la possibilità di vincere 50.000 euro.

I soldi erano nascosti nella Sardegna.

Nonostante non ci sia stata nessuna vincita, facciamo un grande in bocca al lupo a Noemi per il futuro che l’attende.