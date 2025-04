Il Policorese Lanzillo è il nuovo Presidente Regionale dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti: auguri di buon lavoro

Giuseppe Lanzillo, cittadino di Policoro, è stato nominato presidente regionale dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti (UICI).

Un importante traguardo per la comunità di Policoro e per tutti coloro che affrontano quotidianamente le sfide legate alla disabilità visiva in tutta la regione Basilicata.

Per Lanzillo, da sempre impegnato nel sociale, il suo nuovo incarico rappresenta una grande opportunità per sensibilizzare l’opinione pubblica sulle difficoltà che quotidianamente affrontano le persone non vedenti e ipovedenti.

A Giuseppe Lanzillo vanno gli auguri più sinceri del Sindaco e dell’intera Amministrazione comunale di Policoro.

“Siamo certi che Lanzillo saprà accorciare le distanze tra le necessità dei non vedenti e le risposte delle istituzioni e della società”, ha dichiarato il primo cittadino, Enrico Bianco.