Neve in Basilicata, scuole chiuse in 12 comuni!

Più di 10 interventi oggi in Basilicata effettuati dai Vigili del fuoco per cause legate al maltempo.

Proprio a causa della neve e dei rischi alla circolazione che potrebbe apportare, domani, Martedì 11 Gennaio, resteranno chiuse le scuole di:

Abriola;

​Brindisi Montagna;

Castelmezzano;

Pignola;

Pietrapertosa (anche mercoledì 12);

Rapone;

Ruoti;

Ruvo del Monte;

San Chirico Nuovo;

San Severino Lucano;

Savoia di Lucania;

Tolve;

Forenza.

Inoltre, secondo quanto diffuso dall’Anci di Basilicata, ecco la situazione in questi altri comuni:

a Maratea scuole regolarmente aperte;

ad Avigliano scuole in DaD per prevenzione covid, non per causa neve;

a Viggianello chiuse anche le scuole superiori;

a Baragiano scuole in DaD sino al 15, riaprono il 17.

