Neve a Tricarico, nei pressi di Accettura, Stigliano, Cirgliano e della “montagna materana”. Questo l’intervento sulla viabilità

Dalle ore 4.00 di questa mattina sulle arterie provinciali interessate da una fitta nevicata sono operativi cinque spazzaneve in dotazione alla Provincia di Matera per assicurare la viabilità.

Come fa sapere una nota della Provincia:

“La neve continua a cadere copiosa nelle zone tra Tricarico e il confine con la provincia di Potenza, in agro di Accettura, Stigliano, Cirigliano e, in generale, in quella che viene considerata come la montagna materana.

La viabilità è assicurata grazie al personale della Provincia di Matera e agli spartineve, ma è pur sempre condizionata: si raccomanda, pertanto, la massima prudenza e di mettersi alla guida solo se strettamente necessario e, in ogni caso, muniti di catene o gomme termiche”.