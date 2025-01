Neve a Tricarico: ecco le ultime notizie sui prossimi interventi

Una nota del Comune di Tricarico fa sapere:

“Per le prossime ore un mezzo spartineve interverrà assiduamente sulla strada Piano delle Ginestre.

Un altro mezzo opererà sulle strade del centro abitato seguendo il percorso:

ingresso ospedale, Pronto Soccorso e Don Gnocchi, Rione Lucana, Rione San Giovanni Via F.lli Cervi e Zona G, Viale Pio XII, interno villaggio e Madre Machina, Via Ilario da Montalbano, Via Sciarra Via Pietro Ferri Contrada Carmine.

A partire dal pomeriggio un altro mezzo opererà sulle contrade al di fuori del centro abitato.

Si raccomanda di limitare gli spostamenti in auto ai soli casi necessari e in tali casi l’utilizzo di pneumatici idonei e/o il montaggio delle catene”.