Nella nostra Matera boom di presenze per il Ponte dell’Immacolata!

La nostra Matera continua ad attirare presenze.

Per il Ponte dell’Immacolata, nonostante pioggia e fredde temperature abbiano fatto da padrone, in tantissimi hanno fatto capolino tra le nostre strade per partecipare agli eventi previsti.

In primis, per il Presepe Vivente, tornato dopo l’emergenza Coronavirus.

Un evento imperdibile accompagnato dalla presenza del più bel villaggio di Natale del Sud e dall’inaugurazione delle luminare nel nostro Centro Storico.

Così il Sindaco Domenico Bennardi lo scorso 7 dicembre dava il via ai festeggiamenti:

“La magia del Natale Materano continua con questa XI edizione inaugurata oggi del Presepe Vivente.

Tredici date a partire da oggi per il ponte dell’Immacolata fino al 9 gennaio, un chilometro di percorso nel Sasso Caveoso da non perdere fra grotte, vicinati e stradine, con undici installazioni e ottanta figuranti.

TV italiane e straniere presenti oggi all’apertura, poderosa l’organizzazione e grande il supporto dell’assessore alla cultura Tiziana D’Oppido e degli uffici comunali all’evento, con due novità: l’apertura straordinaria del 1° gennaio e il suggestivo videomapping sulla facciata della chiesa di San Pietro Caveoso”.

C’eravate anche voi?a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)