Nel Parco della Murgia Materana 5 appuntamenti su queste tematiche. I dettagli

Prosegue il progetto “NaturArte Basilicata”, voluto dal Dipartimento Ambiente della Regione Basilicata, con 5 appuntamenti da realizzarsi tra i mesi di novembre e dicembre nel Parco della Murgia Materana dedicati alla sostenibilità e alla conoscenza del territorio, con uno sguardo particolare alle tesi riguardanti l’area protetta del Parco, realizzate da un giovane laureato, Simone Martini, Università “La Sapienza” di Roma e la dottoranda, Silvia Parentini, UNIBAS.

Il programma prevede gli interventi di:

Francesco Ferrini, Professore Ordinario di Arboricoltura Generale e Coltivazioni Arboree presso l’Università degli Studi di Firenze,

di Francesco Tomasinelli, biologo e fotogiornalista nonché autore di vari volumi sulla natura,

Enrico De Capua, attuale direttore dell’Ente Parco della Murgia Materana e autore dell’ultima pubblicazione della collana Parcomurgia: “Il Fragno, quercus trojana webb, nel quadro della biodiversità del Parco della Murgia Materana”, che verrà da lui stesso presentata il giorno venerdì 3 novembre.

Sono, inoltre, previsti gli interventi di:

Francesco Ripullone, Professore di Assestamento Forestale e Selvicoltura dell’Università degli Studi della Basilicata,

di Bartolomeo Dichio, Professore Ordinario in Arboricoltura Generale e Colture Arboree sempre presso l’Università degli Studi della Basilicata.

Il Progetto, realizzato per l’occasione in collaborazione con l’Università degli studi della Basilicata, terminerà Mercoledi 20 dicembre con un evento a Palazzo Bernardini, nell’ambito del quale verrà presentato IL LIBRO BIANCO PER IL DECENNALE DI NATURARTE BASILICATA: VALUTAZIONE D’IMPATTO 2013-2023 curato da Luciano Vanni per Civitates S.r.l., impresa sociale.

Il terzo atto di questo progetto, ricominciato nell’anno 2020, si svolgerà, come negli anni precedenti, tra i comuni del Parco, ovvero Matera e Montescaglioso.

Ecco tutto il programma per un maggior grado di dettaglio.

