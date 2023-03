Nel materano uno dei primi 4 Sportelli di ascolto della Croce Rossa a livello regionale per dare una mano a chi è in difficoltà! Ecco i dettagli

Un nuovo presidio della Croce Rossa è stato inaugurato a Montalbano Jonico.

È quanto annunciato nella giornata di ieri dal Sindaco, Piero Marrese:

“Rafforzare l’azione del volontariato guardando all’integrazione e all’inclusione sociale.

Inaugurato questo pomeriggio a Montalbano Jonico uno dei primi 4 Sportelli di ascolto della Croce Rossa a livello regionale.

L’apertura dello sportello ha visto una corale partecipazione della cittadinanza ed è stata possibile grazie al finanziamento di Enel Cuore Onlus e rappresenta un concreto punto di ascolto a supporto della comunità.

Sono molto contento di aver partecipato al momento inaugurale perché fin da subito, grazie al contatto diretto e alle informazioni sul territorio, la Croce Rossa di Montalbano Jonico farà rete con gli altri enti ed associazioni operanti sul territorio, a partire dai Servizi sociali del Comune.

Tutti i cittadini in stato di necessità potranno rivolgersi allo sportello per ricevere ascolto e sostegno psicologico, supporto per l’acquisto di medicinali o ad esempio per fare la spesa.

Uno straordinario e virtuoso esempio di solidarietà da moltiplicare e condividere!

La gestione dello sportello, ubicato presso i locali comunali ex scuola dell’infanzia di viale dei Caduti, sarà a carico dell’Unita territoriale della Croce Rossa di Montalbano Jonico.

Ringrazio e mi complimento ancora una volta con i nostri straordinari volontari: grazie a loro Montalbano conquista un ulteriore primato!”.

Ecco alcune foto della giornata.

