Nel materano un torneo di bocce per dire “sì” a questo bel gesto di solidarietà! Ecco le foto

Si è svolto Lunedì 25 Luglio il primo torneo di bocce organizzato dalla Comunale domovos di Montescaglioso (MT), un evento voluto fortemente da tutto il consiglio.

Il torneo si è svolto presso i campetti della villa Belvedere Baden Powell dove 5 squadre con un totale di 10 partecipanti si sono sfidate in un clima di amicizia e divertimento dal pomeriggio fino a sera inoltrata.

Alla fine il torneo se lo è aggiudicato la squadra de “u scarpar“,

2° posto “L’ chrall”,

3° “U piatt prond due”,

4° “i giovani vecchi”,

5° “u piatt prond”.

Il torneo è stato organizzato in collaborazione con il Gruppo Giovani in Avis, durante l’evento “AVIS IN FESTA”, con i bocciofili del Belvedere e l’amministrazione comunale.

Come accennato sopra, l’evento ha previsto un torneo di Bocce aperto a tutti con premiazione nella seconda parte della serata, allietato da uno spettacolo di danza e intrattenimento.

Durante la serata non si è di certo dimenticato il “fine” di tale appuntamento con l’associazione ovvero l’invogliare chiunque lo desiderasse ad effettuare questo nobile gesto altruistico di donazione sangue.

Ma torniamo al torneo.

È stato un torneo amichevole: senza perdenti ma solo vincitori.

Dichiara il Responsabile della comunale Avis di Montescaglioso Domenico Martinelli:

“L’iniziativa vuole mandare un messaggio di sensibilizzazione a tutti i cittadini: perché queste associazioni vanno aiutate e hanno bisogno di volontari.

La propaganda alla donazione si può fare in tanti modi, credo che una giornata di gioco e festa in compagnia di tanti atleti sia giovani che meno giovani sia una delle più belle ‘cartoline’ di invito alla donazione non solo di sangue ma anche di tempo a chi più ne ha bisogno.

Sono particolarmente sentiti ed apprezzati eventi extra che coinvolgono anche le nostre tradizioni, la nostra arte culinaria e lo sport volti alla partecipazione di tutti”.

L’Avis comunale Domovos di Montescaglioso è da sempre promotrice in prima linea di eventi volti alla diffusione di donazioni di sangue e di stili di vita sani:

“Un sentito ringraziamento per la bella riuscita dell’evento sportivo ai volontari di area giovani della comunale e a tutti coloro che ci hanno dato una mano compreso il nostro service audio Dj Raffy che ha allietato la serata”.

Alla fine della gara sono stati consegnati ai partecipanti un attestato in ricordo del torneo con altri gadget e una maglietta mentre per le prime tre classificate un ulteriore premio così composto:

1° posto: una cena,

2° posto: pizza e bibita,

3° posto: panino e bibita.

Il tutto per due da consumare negli esercizi della città dell’Abbazia.

Ecco alcune foto della giornata.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)