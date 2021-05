Nel materano trovata ennesima discarica abusiva! Ecco l’intervento dei Carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Grottole, durante un servizio di controllo del territorio, teso anche alla prevenzione ed al contrasto dei reati in materia ambientale ed alla lotta al degrado, hanno individuato e subito messo in sicurezza una discarica abusiva a cielo aperto di circa 300 mq, situata lungo la SP 1, c.da “Cacciatori” del Comune di Grottole (MT).

Sul luogo ignoti hanno abbandonato rifiuti di vario genere, fra cui materiale di risulta da lavori edili, elettrodomestici, pneumatici di autovetture, vetro, materiale ferroso, arredi in legno, plastica di vario genere ed indumenti.

Oltre ad attivare le indagini per rintracciare i responsabili dell’illecito abbandono di rifiuti, i militari hanno provveduto a contrassegnare e delimitare l’area, segnalandola immediatamente al Comune per il ripristino dello stato dei luoghi e la messa in sicurezza.

Tale attività costituisce l’ennesimo servizio finalizzato al contrasto dei reati ambientali, tra i quali si ricordano in particolare, quelli eseguiti nelle settimane scorse tra Matera, Metaponto, Montescaglioso e Miglionico, nel corso dei quali sono anche state sanzionate diverse persone della zona.a

