Brutto incidente in Basilicata: Vigili del Fuoco, Polizia e 118 sul posto

I Vigili del fuoco del Comando Provinciale di Potenza, nel pomeriggio di ieri, alle ore 18:50 circa, sono intervenuti per un incidente stradale in via dell’Unicef a Potenza.

Giunti sul posto, hanno trovato un’autovettura tipo Ford Fiesta che, per cause in corso di accertamento, è uscita fuori strada per poi impattare contro un albero.

Gli occupanti sono stati visitati sul posto dal personale sanitario intervenuto e non è stato necessario il trasporto in ospedale.

I Vigili del fuoco, durante le operazioni di soccorso, hanno messo in sicurezza il veicolo coinvolto per evitare l’insorgere di incendi.

Sono intervenuti con una autopompa ed un fuoristrada, per un totale di cinque unità.

La strada è stata chiusa per il tempo strettamente necessario per le operazioni di soccorso e rilievi.

Sul posto sono intervenuti Polizia Locale, 118 e soccorso stradale.

