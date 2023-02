Nel materano torna questo straordinario Carnevale! Ecco gli eventi in programma

Gli eventi del Carnevale 2023, tra puro divertimento ed entusiasmo, si svolgeranno a Pomarico (Mt) nelle seguenti giornate:

Sabato 18 febbraio 2023 “Pomarico in maschera” con la sfilata a partire dalle ore 15.30 dal quartiere “Aldo Moro” e tanto intrattenimento;

Domenica 19 febbraio 2023 “Che bello il Carnevale” con sfilata, animazione per bambini e mascotte a partire dalle ore 11.00.

Martedì 21 febbraio 2023 “La morte di Carnevale” sulle orme della tradizione carnevalesca pomaricana a partire dalle ore 18.00 nella Corte del Palazzo Marchesale.

Così l’Assessore alla Cultura Beatrice, Ilaria Difesca:

“L’edizione di quest’anno è molto importante perché in questa fase di preparazione c’è molto entusiasmo ma soprattutto, da alcuni anni, un ritrovato spirito di collaborazione ed appartenenza tra tutte le associazioni in campo che voglio ringraziare per il grande lavoro offerto a beneficio della comunità”.

Gli eventi sono curati, con il patrocinio del Comune di Pomarico (Mt), da:

Pro Loco “E. Mattei” di Pomarico;

ASD The Body’s Garden;

Associazione Creativamente;

Associazione Il Girasole – Casa delle Erbe;

L’Allegra Parata – Eventi e non solo;

Gruppo Folk Tuppettupp;

Oasi latina.

Di seguito la locandina con i dettagli.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)