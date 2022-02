Nel materano stretta sulle violazioni: utilizzo dei telefoni cellulari alla guida, assenza delle coperture assicurative e guida in stato di ebbrezza alcolica! I dettagli

I Carabinieri della Compagnia di Policoro hanno effettuato servizi straordinari di controllo del territorio nei 9 comuni di competenza (Policoro, Nova Siri, Scanzano Jonico, Tursi, Rotondella, Valsinni, Colobraro, San Giorgio Lucano e Montalbano Jonico), effettuando 353 perlustrazioni e 29 servizi di ordine pubblico finalizzati alla prevenzione della diffusione del Covid-19.

In ragione dell’alta incidentalità nel territorio, è in atto una stretta sulle violazioni al Codice della Strada, con particolare riferimento al mancato utilizzo della cintura di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini, all’utilizzo improprio dei telefoni cellulari, all’assenza delle coperture assicurative e alla guida in stato di ebbrezza alcolica, che ha portato all’elevazione di:

– 225 sanzioni per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza/sistemi di ritenuta;

– 4 sanzioni per l’utilizzo improprio del telefono cellulare;

– 14 sanzioni per l’assenza della copertura assicurativa del veicolo;

– 5 sanzioni per guida senza patente,

con conseguente sequestro di 14 veicoli ed il ritiro di 3 patenti.

Inoltre si è proceduto alla notifica ed esecuzione dei primi provvedimenti di sospensione della patente (da 15 giorni a 2 mesi) a carico dei soggetti che, nell’ultimo biennio, hanno reiterato la violazione della guida senza indossare la cintura di sicurezza.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)