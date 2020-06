Nel materano sorpreso in un campo agricolo: pluripregiudicato arrestato dalla Polizia

Il Personale del Commissariato di P.S. di Pisticci, nell’ambito di una mirata attività di controllo del territorio finalizzata al contrasto dei reati predatori in genere, ha tratto in arresto un pluripregiudicato trentaduenne di Pisticci, sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno presso il medesimo comune, sorpreso all’interno di un campo agricolo ricadente nel comune di Craco mentre era alla guida di un trattore.

L’uomo, già segnalato più volte dagli stessi operatori di Polizia alla Procura della Repubblica per via delle molteplici violazioni alle prescrizioni imposte dalla misura di prevenzione a cui era sottoposto, non ha saputo dare alcuna giustificazione circa i motivi della sua presenza a Craco.

La molteplicità delle condotte violative poste in essere nel tempo, unitamente alla scarsa considerazione del rispetto delle regole da parte dell’uomo e del fatto che venisse colto in luogo diverso da quello in cui avrebbe dovuto essere, hanno consentito l’arresto del soggetto così come condiviso dal Sostituto Procuratore della Repubblica di turno che ha disposto la restrizione in regime di arresti domiciliari presso l’abitazione in cui vive il reo.a

