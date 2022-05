Nel materano nuova area giochi per i più piccoli in questa zona! Ecco i dettagli

Si inizia a respirare aria di “normalità” anche in provincia.

La sopensione delle attività educative scolastiche in presenza e le restrizioni che riguardano la socialità al di fuori dell’ambiente famiglia hanno condizionato in modo particolare quelle fasce d’età che hanno bisogno profondo di aggregazione, divertimento, confronto, scambio, a cui di certo non possono sopperire i social network.

C’è il bisogno di uscire, desiderio di riappropriarsi degli spazi pubblici in cui ritrovarsi per esprimersi e per riacquistare benessere.

Il Sindaco di Montalbano Jonico, Piero Marrese, scrive emozionato:

“Vedere i bambini tornare a giocare all’aperto, fa sorridere il cuore.

Un’area giochi attrezzata nella villa grande piena di vita è una bella cosa, per questo comunico che, avendo a cuore il futuro della nostra comunità ci impegneremo per realizzare un altro parco giochi nel quartiere di montesano“.

Cosa ne pensate?a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)