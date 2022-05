Congratulazioni al materano Pozzovivo e Virtus Basket Matera: “Grandi esempi di come la nostra terra sappia far sempre germogliare la voglia di vincere”. I dettagli

Una Domenica da leoni, quella trascorsa, per lo sport materano.

Grande la soddisfazione di Piero Marrese, presidente della Provincia di Matera e Sindaco di Montalbano Jonico, che dichiara:

“Un grandissimo Domenico Pozzovivo ha incantato nella nona tappa del Giro d’Italia, mostrando classe, personalità, grinta e voglia di vincere, a conferma del suo spessore, umano prima ancora che sportivo.

Come presidente della Provincia di Matera e primo cittadino di Montalbano Jonico sono fiero di lui: a Domenico i miei complimenti e l’invito a non mollare perché la maturità spesso si traduce in un nuovo inizio.

Quello di cui è stata protagonista la Virtus Basket Matera, che con il secondo posto nel campionato di serie D, vede sempre più vicina la promozione in serie B Gold.

Anche per il basket materano, grazie al presidente Eustachio Papapietro e ai dirigenti della società materana, si è trattato di un nuovo inizio: a loro ho voluto donare, insieme al presidente del Consiglio comunale di Matera, Antonio Materdomini, e agli amministratori della città dei Sassi, una targa per riconoscergli il merito di aver fatto rinascere la speranza in una città nella quale da sempre il basket ha avuto grande seguito.

Sono due grandi esempi di come la nostra terra sappia far sempre germogliare la voglia di vincere“.

