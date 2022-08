Nel materano grande attesa per il Raduno di Auto e Moto d’epoca in costume! Ecco i dettagli

Si rinnova a Ferrandina l’appuntamento con la “Belle Epoque” Domenica 4 Settembre 2022 in Piazza Plebiscito, il 4° Raduno di Auto e Moto d’epoca, grazie all’Ass. A.S.D. Passione motori del passato, con il patrocinio del Comune e con tutti gli iscritti che daranno il loro contributo di iscrizione per la riuscita dell’evento.

Tante le novità di quest’anno: dal “Concorso Eleganza” che consisterà nel rappresentare personalmente la data di costruzione o immatricolazione del proprio mezzo indossando un costume della stessa epoca, alle Majorettes, la Street Band 4×4, all’esibizione di “Balli Caraibici” e di gruppo, da parte del “Gruppo di Danza” all’esibizione di “Sipario Emmanuel”, concludendo con la benedizione di tutti gli automezzi d’epoca, seguita da premiazione e riconoscimento da parte degli organizzatori.

Previsto anche il pranzo per gli iscritti, con conseguente sfilata per le vie cittadine, e ritorno nella piazza principale, per concludere l’evento in allegria, con ancora balli caraibici e di gruppo sino a fine rassegna.

Come scrivono gli organizzatori:

“Regaleremo divertimento e spensieratezza alla comunità ed ai suoi tanti fedelissimi ospiti che vorranno onorarci della loro presenza”.

Quindi appuntamento a Domenica 4 Settembre, con la meravigliosa quanto caratteristica “Belle Epoque” “targata” Ferrandina, la Città Aragonese.

Di seguito la locandina con i dettagli dell’iniziativa.

