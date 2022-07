Nel materano fermento per l’appuntamento con l’arte “vivente” con special guest Marina Bruno! Ecco i dettagli

Il 28 Luglio a Rotondella (MT) la II Edizione di TrasformARTE Live l’appuntamento con l’arte “vivente” ideato e realizzato dall’ A.P.S LE VORIE.

Special guest della manifestazione è Marina Bruno, make up artist professionista, certificata da MUD Make Up Designory (scuola internazionale di Make up professionale) con sede a Milano dove lei si è formata e specializzata in Beauty Essentials, Bridal, Airbrush, Studio e Fashion.

In esclusiva per Le Vorie, Marina si lascerà ispirare dai capolavori di grandi artisti per creare il make up di giovani modelle.

Location rinnovata, poiché si svolgerà dentro Palazzo Ricciardulli e l’evento si apre con un monologo dedicato al body shaming recitato da Antonella Tarantino.

Il Palazzo si trasformerà in un museo vivente dove poter ammirare le opere di Botero, le performance di Marina Abramovic passando per Tamara de Lempitcka, fino alle opere più contemporanea di Banksy.

Un momento di leggerezza e allo stesso tempo di cultura, che porta l’esperienza dell’arte dentro il piccolo borgo.

Ha dichiarato la presidente Rosanna Persiani:

“Il nostro obiettivo è sempre quello di utilizzare il linguaggio universale dell’arte per coinvolgere le persone, affinchè l’accrescimento culturale sia una esperienza da vivere e costruire insieme.

Conserviamo il nostro carattere inclusivo, e soprattutto prevale il nostro spirito giocoso.

Ogni evento viene costruito e realizzato da un team di persone che condividono la passione per il bello e affrontano tutto con la giusta leggerezza”.

L’associazione sta preparando altri due importanti eventi di cui può ufficialmente comunicare le date:

13-14 Settembre la Prima edizione di F.A.T.A. (Fuoco – Aria – Terra – Acqua) , un evento che racconterà il nostro territorio attraverso diverse forme d’arte e i quattro elementi;

ad ottobre, dal 4 al 7, il Progetto di Comunità: Rotondella e la sua gente – People and landscapes con il quale saranno ospitati artisti in residenza.

Entrambi i progetti rientrano nel Bando Ultimo Miglio del GAL START 2020, Operazione 19.B.2.1.A. – PROGETTI SOSTENIBILI DI COMUNITA’ – LINEA DI INTERVENTO 1.II FINESTRA – BASILICATA PSR14/20.

