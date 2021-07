Nel materano devastante incendio! Le foto

Nella giornata di ieri si è sviluppato a Grassano (MT) un grosso incendio che ha interessato una vasta area: la zona Molino/Depuratore – Fosso dei Lupi e con molta probabilità l’incendio è stato di natura dolosa.

L’Amministrazione precisa:

“Tale gesto ha comportato la distruzione di vegetazione, in particolare piante di olivo, per diverse decine di ettari e la delusione dei nostri concittadini che hanno visto bruciare davanti ai loro occhi anni di sacrifici e duro lavoro dediti alla terra.

Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del fuoco di Ferrandina (MT) e Matera e i velivoli della flotta area del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco due canadair e un elicottero, che hanno effettuato circa 50 lanci da elicotteri e 35 lanci dai canadair, i Carabinieri di Grassano, i Vigili Urbani, i Carabinieri Forestali di Matera, i volontari di Legambiente Matera, la protezione civile gruppo Misericordia di Grassano, il responsabile del consorzio di bonifica Mangione e molti cittadini che con i loro trattori e mezzi agricoli hanno eseguito il lavoro di fascia tagliafuoco.

Il sindaco ringrazia quanti si sono adoperati per evitare che il fuoco potesse interessare le abitazioni circostanti e denuncia aspramente tutti colore che con questi comportamenti provocano una danno enorme per tutta la collettività, pertanto chiedo alle autorità competenti di indagare affinché l’eventuale responsabile paghi per il vile gesto”.

Ecco le foto.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)