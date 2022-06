Nel materano al via squadre aggiuntive di Vigili del Fuoco e pattuglie nautiche lungo la costa jonica! Ecco i dettagli

È stata sottoscritta, nella giornata di ieri, dal Prefetto di Potenza Michele Campanaro, dal Presidente della Regione Vito Bardi e dal Direttore regionale dei Vigili del Fuoco Gino Noviello, la Convenzione annuale per il potenziamento del dispositivo dei Vigili del Fuoco attraverso l’organizzazione di squadre aggiuntive in assetto A.I.B. – Antincendio Boschivo.

Il Prefetto Campanaro ha affermato:

“E’ un ottimo risultato aver sottoscritto, con grande anticipo rispetto agli scorsi anni, la convenzione che individua le modalità e i criteri operativi della collaborazione che i Vigili del Fuoco assicureranno alla Regione Basilicata nella lotta agli incendi boschivi e di interfaccia”.

La convenzione, operativa nel periodo dal 20 giugno al 30 settembre prossimo, prevede l’impiego di 6 squadre diurne dedicate dei Vigili del Fuoco, di cui 4 in provincia di Potenza e 2 in provincia di Matera, cui si aggiungono 2 squadre notturne, una per provincia, con turni di servizio di 14 ore.

Le squadre AIB avranno carattere itinerante e, a richiesta della Sala Operativa Unificata Permanente regionale (S.O.U.P.), sentiti i Comandi Provinciali, potranno essere impiegate per compiti di vigilanza nelle aree interessate da incendi boschivi.

Sarà assicurata la presenza presso la S.O.U.P. di un’unità dei Vigili del Fuoco per un maggiore coordinamento delle attività antincendio e garantito il potenziamento delle Sale Operative dei Comandi VV.F. Provinciali di Potenza e di Matera.

È prevista, infine, l’organizzazione di specifiche pattuglie nautiche, lungo la costa tirrenica e quella jonica, in tutti i fine settimana a partire dalla seconda metà di luglio sino alla fine del mese di agosto.

Il Rappresentate del Governo, a margine della sottoscrizione in Prefettura, ha dichiarato:

“Ringrazio il Presidente della Regione Basilicata per la piena disponibilità e l’importante impegno finanziario che prevede lo stanziamento di € 1.488.000,00 destinato al potenziamento dei servizi Antincendio Boschivo da parte del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Sono convinto che potremo affrontare con maggiore efficacia questa stagione estiva che si preannuncia calda sul versante AIB”.

