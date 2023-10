Nel materano addio a Peppino, storico dirigente politico della DC e più volte assessore

“Ci ha lasciato il nostro “Pilastro” Peppino Ragazzo.

Questa mattina la nostra città perde un pezzo di storia”.

E’ quanto fa sapere il Sindaco di Tursi, Salvatore Cosma, che prosegue:

“È venuto a mancare Giuseppe Ragazzo, per tutti Peppino, storico dirigente politico della DC, più volte assessore e uomo dalle mille risorse e dai grandi valori umani.

Peppino ci ha lasciati dopo il malore accusato ieri sera nella sua casa e nonostante le cure ricevute è spirato questa mattina.

Ieri sera ero vicino l’ambulanza che l’ha portato verso il nosocomio di Policoro accudito amorevolmente dalla sempre presente figlia Rosanna.

Questa mattina il triste epilogo.

Peppino Ragazzo ha rappresentato la Democrazia Cristiana non solo a Tursi ma nell’intera Regione forte dell’amicizia vera e viscerale con il ministro, premier e deputato Emilio Colombo.

Rapporto umano prima che politico, suggellato alle nozze di Peppino con la sua amata Emanuela Di Giura (venuta a mancare nel dicembre 2017) quando il ministro Colombo fece da testimone per poi battezzare il primogenito Filippo Ragazzo, già sindaco di Tursi, per due volte, a cavallo tra gli anni 80 e 90.

Una vita intensa, ricca di soddisfazioni e stima da parte di un’intera città.

L’ultima apparizione sulla scena politica di Peppino Ragazzo risale al 2002 – 2007 quando insieme in lista appoggiammo la candidatura vittoriosa di Salvatore Caputo a Sindaco della nostra città e dove risultò ancora una volta tra i più suffragati, ricoprendo il ruolo di Assessore al Bilancio.

A maggio scorso gli ho conferito il titolo di Cittadino Benemerito e nonostante le condizioni di salute precarie ha voluto prendere parte alla cerimonia a testimonianza della stima e dell’affetto reciproco.

Una figura emblematica insomma a cui è legata la storia della nostra città.

Mi piace immaginarlo ora accanto alla sua amata moglie Emanuela che ci guardano e proteggono dal cielo.

Alla famiglia, in particolar modo ai figli Filippo, Rosanna e Andrea vanno il mio abbraccio fraterno e la mia vicinanza in questo momento di dolore.

Ciao Peppino.

Continua a guidarci dall’alto del cielo.

I Funerali saranno domani alle ore 16.00 nella Cattedrale di Tursi.

Il feretro è appena giunto a Tursi nella sua abitazione in via Roma 27″.a

