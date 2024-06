Montescaglioso ringrazia i donatori del sangue per la loro opera preziosa. L’iniziativa

In occasione della Giornata internazionale del donatore del sangue promossa dalla Organizzazione Mondiale della Sanità, l’AVIS comunale Domovos di Montescaglioso ha organizzato per domani, 2 giugno, un Flash Mob presso la propria sede in viale Kennedy.

Questa giornata rappresenta un’occasione per ringraziare i donatori per la loro opera preziosa e per divulgare l’importanza ed il valore della donazione volontaria, non retribuita e periodica, allo scopo di assicurare la qualità, la sicurezza e la disponibilità delle cure mediche.

In questa occasione l’AVIS di Montescaglioso donerà le offerte ricevute alla LILT di Matera (Lega Italiana Lotta ai Tumori) il cui compito istituzionale primario è quello di diffondere la cultura della prevenzione come metodo di vita.

Si segnala, inoltre, l’iniziativa promossa dall’Associazione Old School Garage ovvero “9’ Raduno Auto e Moto d’Epoca”.

Di seguito le locandine con i dettagli.