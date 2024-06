Dopo il successo delle precedenti edizioni del Raduno Auto e Moto d’Epoca Città di Montescaglioso, l’A.S.D. Old School Garage Montescaglioso organizza il 9° Raduno di veicoli storici in programma per la prima volta nella versione “La due giorni dei tre colli – 1^ Edizione” nei giorni Sabato 1 e Domenica 2 Giugno 2024.

Di seguito la locandina con i dettagli.