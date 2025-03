Montescaglioso pronta ad accogliere moltissimi runner per l’evento dedicato alla memoria di Tonino Clemente. Ecco i dettagli dell’evento

Ottavo appuntamento, il prossimo 6 aprile per il Trail Difesa San Biagio.

La manifestazione, dedicata alla memoria di Tonino Clemente, è ormai una classica imperdibile del calendario offroad non solo lucano in quanto fa parte del circuito interregionale Trail Fidal al Sud 2025 (seconda prova) e del circuito regionale Trail del quale costituisce l’apertura.

Ma la forza dell’evento non è solo in questo, ma anche nel fatto che con il prestigio acquisito negli anni attira sempre maggiori consensi e soprattutto partecipanti, anche dalle altre regioni.

Due i percorsi fra i quali scegliere, all’interno del Parco Naturale Difesa San Biagio situato a Montescaglioso (MT).

Il principale è di 21 km per un dislivello di 1.100 metri, piuttosto impegnativo e che richiede un alto grado di preparazione.

Solo questo fa parte del circuito interregionale, non l’alternativa, quello da 12 km per 500 metri, anche se la distanza non deve trarre in inganno.

D’altro canto è il fascino della manifestazione, che offre paesaggi mozzafiato ma mette anche alla prova le capacità di ognuno. Entrambi sono validi per il circuito regionale.

La zona di partenza sarà in località Chiesetta, con lo start per i 21 km alle 8:45 e per la prova sui 12 km alle 10:00.

Alle 13:00 il via alle premiazioni, che riguarderanno i primi 3 assoluti e di categoria dei due tracciati.

Iscrizioni ancora aperte al costo di 20 euro per il lungo e 15 per il medio con parte del ricavato che andrà in beneficenza per supportare le attività promosse dal Gruppo Les Italiano-Onlus per la lotta al Lupus Erimatoso Sistemico.

L’occasione della gara non andrà persa anche per visitare le piazze di Montescaglioso, magari per visitare le sue chiese principali come quella Maggiore dei Santissimi Pietro e Paolo o l’Abbazia benedettina di San Michele Arcangelo senza dimenticare le molte zone panoramiche che il centro storico offre e che possono essere spunto per bellissime foto.

Oltretutto Montescaglioso dista appena 15 km da Matera, la famosissima Città dei Sassi.