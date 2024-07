Montescaglioso: per l’attesa festa patronale dedicata all’amatissimo San Rocco svelato il nome dell’artista che si esibirà in Piazza Roma! I dettagli

Si avvicina con passo deciso l’attesa festa patronale dedicata all’amatissimo San Rocco da Montpellier.

Il comitato Feste patronali è lieta di annunciare l’artista che si esibirà nella bellissima location di Piazza Roma, in onore dell’amatissimo Santo Patrono della città di Montescaglioso.

Nel 2022 abbiamo avuto l’onore ed il piacere di ospitare Raphael Gualazzi, il fuoriclasse della musica jazz, soul e blues.

Nel 2023 sul palco di Piazza Roma è salito Edoardo Bennato, uno dei pilastri del cantautorato italiano, il Rocker che in sessant’anni di carriera ha fatto tutto dagli stadi alla sigla dei mondiali di calcio.

Quest’anno Piazza Roma ballerà e canterà insieme al Re della musica Ska, Pop e Swing: Giuliano Palma.

Commenta l’Associazione Comitato feste patronali Montescaglioso:

“Giuliano Palma non ha bisogno di presentazioni.

Il ‘King’ è parte integrante e sostanziale della scena musicale italiana.

Ogni suo lavoro non ha mai perso un colpo.

Dopo anni di musica ska con Casino Royale e Bluebeaters, scala le classifiche con le rivisitazioni dei grandi classici (“Che cosa c’è”, “Messico e nuvole”, Tutta mia la città” solo per citarne alcuni), contribuisce insieme a Neffa alla diffusione dell’Hip Hop in Italia con “Aspettando il sole” e firma tormentoni collaborando con grandi artisti del panorama musicale italiano (“50mila” con Nina Zilli, “Pes” con i Club Dogo ecc) passando per Sanremo e per il noto programma televisivo “Zelig”.

Nei suoi concerti interpreta brani con molteplici influenze e sfumature creando una linea sonora unica che abbraccia diversi generi musicali mantenendo un’ ottima linearità sia nei pezzi jazz che in quelli da Big Band.

​È un artista versatile, energico, coinvolgente e trascinante che ha ancora voglia di ballare e far ballare chiunque si lasci travolgere dalle sue sonorità soul, funk, rock, reggae e swing”.