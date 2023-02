Montescaglioso: la città si prepara alla Grande Parata di Martedì Grasso! Ecco l’iniziativa in programma

“Ma quanti eravamo nella scorsa settimana?

Incontri, scambi e persone in compagnia per la realizzazione delle maschere e dei costumi per il Carnevalone 2023 nei Laboratori di comunità attivati al CEA di Montescaglioso, ma non solo.

A partire dall’intervento di Franco Caputo (CooperAttiva) che ha presentato il rito e la tradizione del Carnevale lucano e di Montescaglioso, le sue origini, i suoi mutamenti nel tempo e i suoi significati comunitari, per poi passare alle giornate arricchite dalla presenza delle classi prime della secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo ‘Palazzo-Salinari’, accompagnate dal docente di ‘Arte e Immagine’ Mariano Morano.

Per un Carnevalone trasversale!

E nelle scorse giornate il CEA si è riempito di trasversalità generazionale e culturale.

Vi ricordiamo che per partecipare ai laboratori il CEA sarà aperto dalle 17:00 alle 20:00 dal giovedì alla domenica di ogni settimana.

Porta con te tutto ciò che ritieni utile e necessario per costruire al meglio la tua maschera e il tuo costume per la Grande Parata Aperta Partecipata del 21 febbraio – Martedì Grasso!

Vi aspettiamo numerosi e carnevalosi”.

Così scrive la Lampa Circolo Arci, organizzazione non lucrativa di utilità sociale con sede a Montescaglioso.a

