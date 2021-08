Montescaglioso in festa per San Rocco e Maria Santissima Assunta in Cielo! Ecco il programma

San Rocco viene celebrato in molti comuni della Basilicata.

Oltre alle celebrazioni di Tolve, che festeggia il Santo Taumaturgo ad agosto e settembre, anche Montescaglioso onora il Santo di Montpellier.

Le celebrazioni religiose e civili si svolgono durante il mese di agosto, quando i molti emigranti rientrano per partecipare a queste celebrazioni.

Ma è il 20 agosto il giorno che Montescaglioso dedica interamente al suo santo patrono San Rocco.

La Festa è un momento storico, una festa religiosa e un momento socioculturale molto importante.

Viene vissuta con molta fede sia dai cittadini che dai fedeli che raggiungono Montescaglioso da tutta la Basilicata.

San Rocco divenne patrono nel 1684 ma la chiesa del Santo risale al 1543.

Una lunga e partecipata processione accompagna il Santo, portato a spalla dai devoti, per le suggestive vie del centro storico.

La banda segue il corteo, insieme alle autorità, e anima la processione che rientra nelle prime ore del pomeriggio.

Il rito più affascinante è il tiro del Carro trionfale.

All’imbrunire la statua di San Rocco viene posta su un grande carro trionfale e viene trainato da sette cavalli.

Scortato da numerosi cavalieri, la cavalcata delle virtù, riparte un’altra processione seguita da una folla festosa che proseguirà fino a notte inoltrata quando il Santo rientra in chiesa e inizia una veglia di preghiera.

La festa è anticipata da altre due celebrazioni: la Festa dell’emigrante (16 agosto) e la fiera (16 agosto).

Questo il messaggio del Sindaco, Vicenzo Zito, ai cittadini:

“Da quest’oggi, entriamo nel vivo dei festeggiamenti in onore di San Rocco e Maria Santissima Assunta in Cielo.

Come tutti ben sappiamo anche se saranno in forma più ridotta, non mancheranno di certo l’amore e la profonda devozione nei loro confronti.

Apprestiamoci a vivere questi giorni con grande senso di responsabilità, ricordandoci che il virus non è per nulla sconfitto e per questo è necessario rispettare i protocolli anti-covid.

Un pensiero particolare lo rivolgo a coloro i quali, strappati dai loro affetti, non ci sono più.

Sono vicino a queste famiglie e commosso le abbraccio.

Nel farlo, ricordo la mia cara mamma Maria, il cui anniversario dalla dipartita cade proprio in questi giorni, anch’ella andata via in un letto d’ospedale lontana dai propri cari. So quanto fa male.

Ringrazio Don Gabriele Chiruzzi per tutto quello che è riuscito a realizzare ed organizzare, non è stato facile ma di certo non è solo.

Seppur in forma ristretta, questa edizione ha visto numerosi passaggi, anche amministrativi, per garantirne lo svolgimento nel migliore dei modi.

La stessa Città di Montescaglioso proprio per questo motivo ha contribuito economicamente, con Delibera di Giunta Comunale.

In conclusione, auguro a tutti sereni festeggiamenti, rivolgendo anche un pensiero a chi è ancora in casa a causa della propria positività”.

Di seguito la locandina con il programma delle celebrazioni.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)