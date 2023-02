Montescaglioso: con la forza delle tradizioni al via il Carnevale Montese, uno degli eventi più importanti dell’anno. I dettagli

Cresce la trepidazione a Montescaglioso per uno degli eventi più importanti dell’anno.

La città si appresta ad entrare nel vivo dei festeggiamenti di Carnevale.

Quest’ultimi sono iniziati lo scorso 5 Febbraio con la sfilata della maschere antropologiche lucane e lo spettacolo di Uccio De Santis.

Gli eventi proseguiranno domenica 12 Febbraio con la prima grande sfilata dei carri allegorici, manufatti in cartapesta realizzati dai gruppi locali.

Il programma dell’evento, patrocinato dall’amministrazione comunale e organizzato grazie alla proficua sinergia con la Pro Loco locale e i diversi gruppi di cartapestai, consta ancora di due date importanti: domenica 19 Febbraio e martedì 21 Febbraio.

Domenica mattina sarà interamente dedicata ai più piccoli con spettacoli e animazioni per bambini.

In serata, invece, dopo la seconda sfilata dei carri allegorici é previsto lo spettacolo musicale a cura dello zoo di Radio 105.

Questa intensa tradizione, inserita nella rete dei Carnevali storici d’Italia dal 2020, trova però pieno compimento nella giornata del Martedì grasso dove sin dalle prime luci del mattino vi é la sfilata per le vie del paese di gruppi spontanei del Carnevalone montese.

Quest’ultimi sfilano suonando campanacci e nel corteo vi sono anche figure cariche di simbolismo, cui prestano il volto soprattutto i giovani montesi.

Tra i personaggi tipici della sfilata si distinguono il Carnevalone, sua moglie la Quaremma, la quale porta in braccio un pupazzo in fasce, Carnevalicchio, vestito di bianco e “U’ Fus'”, personificazione della “Parca romana”, figura mitologica che soprassiede al destino dell’uomo.

Un giorno diverso dagli altri perché l’ultimo all’insegna della musica popolare, del folklore e del divertimento prima del silenzio e del digiuno quaresimale.

I festeggiamenti proseguono in serata con la terza e ultima sfilata dei carri allegorici e lo spettacolo in piazza Roma di Giorgio Prezioso.

L’ultimo atto di questa suggestiva tradizione si consuma qualche minuto dopo mezzanotte, con il funerale del Carnevalone e i 40 rintocchi del campanone della Chiesa Madre che introducono al tempo quaresimale.

Il carnevale di Montescaglioso, per la sua storia e per la sua unicità rappresenta uno dei più ricchi e maestosi carnevali di tutto il sud Italia, una festa inclusiva dove tutti sono protagonisti, dai più piccoli ai più grandi, passando per tanti ragazzi e ragazze che, nel solco della tradizione, si prodigano nella realizzazione dei manufatti in cartapesta.

Appare particolarmente doveroso segnalare un’altra iniziativa extraterritoriale che vedrà protagonista il Carnevalone Montese insieme alle maschere antropologiche lucane: la partecipazione alla Borsa Internazionale del Turismo che si terrà a Milano i prossimi 11,12 e 13 Febbraio.

Questa sarà un’ulteriore occasione per far conoscere la ricchezza del patrimonio intangibile montese e ampliare l’attrattività di uno dei borghi più suggestivi della provincia di Matera.

Le premesse sono buone, non ci resta che far tappa a Montescaglioso e trascorrere una serata diversa dalle altre.a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)