Montescaglioso Calcio: ecco gli ultimi risultati

Pesante sconfitta per i biancoazzuri apparsi in difficoltà per tutta la gara.

Periodo negativo per il Montescaglioso calcio.

Nel girone di ritorno saldo di tre sconfitte un pareggio ed una sola vittoria.

Pronti via la prima conclusione e del Montescaglioso con Tataru con la palla che finisce fuori.

Da qui in poi solo San Cataldo in successione con Sambataro e Gerardi ma il match resta sullo 0-0.

Intorno alla mezz’ora il migliore in campo Gerardi colpisce il palo.

La partita si sblocca al 32′ con Gerardi che viene atterrato in area con che l’arbitro comanda il penalty tra le veementi proteste ospiti.

Leonetti trasforma per il parziale 1-0.

Intorno al 40′ ancora San Cataldo sempre con Gerardi che però manda alto.

Montescaglioso che non reagisce e che subisce anche il gol del raddoppio locale di nuovo con Leonetti che dopo una serie fortunosa di rimpalli in area firma la doppietta personale per il parziale 2-0.

Verso la fine del primo tempo ancora San Cataldo questa volta con Sambataro che va vicino al 3-0.

Il secondo tempo si apre con Gerardi che si procura un rigore fallo di Suarez .

Dal dischetto si presenta Falco che sigla il 3-0.

Il Montescaglioso si fa vedere in avanti soltanto verso la fine del match con un colpo di testa di capitan Pentimone.

Al 86′ arriva anche il 4-0 con Buchicchio che approfitta di una serie di errori difensivi montesi fissando il punteggio sul definitivo 4-0.

Montescaglioso che con questa sconfitta scivola al terzo posto restando a quota 35 punti scavalcato proprio dal San Cataldo secondo a 37 che recupera tre punti al Ferrandina che però resta sempre bene saldo in prima posizione a quota 45 punti.

Prossimo impegno per i Montesi domenica prossima al comunale contro l’ Angelo Cristofaro Oppido.