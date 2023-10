Montescaglioso: anche quest’anno ci saranno i Mercatini di Natale! Ecco le date

Anche quest’anno, l’Amministrazione Comunale di Montescaglioso organizza i Mercatini di Natale.

Come fa sapere il Sindaco, Vincenzo Zito:

“Le giornate previste sono l’8, il 9 e il 10 dicembre 2023.

Per preparare al meglio l’evento, si invitano sin da ora artigiani, hobbisti, artisti e chiunque voglia esporre i propri manufatti e prodotti, anche enogastronomici, a contattare i numeri indicati sulla locandina.

Per il terzo anno consecutivo le Consigliere Francesca Mazzoccoli e Antonietta Tralli, in collaborazione con il Vice Sindaco Rocco Oliva, pianificheranno per la nostra Città un programma per far respirare aria Natalizia a grandi e piccini”.

Di seguito la locandina con i dettagli.

