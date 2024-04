Montalbano Jonico: per gli studenti dell’Isis Pitagora un innovativo laboratorio! Ecco quando l’inaugurazione

Rafforzare le competenze logico-matematiche e scientifiche del capitale umano in relazione al tema delle fonti rinnovabili e della transizione energetica in un’ottica di attenzione al territorio, alle realtà produttive e professionali indispensabili per la transizione ambientale.

Nasce con questi obiettivi e grazie alla sinergia tra la Provincia di Matera e la governance dell’Isis Pitagora di Montalbano Jonico l’innovativo laboratorio dell’istituto jonico diretto da Cristalla Mezzapesa che coinvolgerà gli alunni di tutte le classi seconde, terze, quarte e quinte della sede della cittadina di Francesco Lomonaco, la cui tematica rientra nell’area dello Sviluppo Sostenibile del Curriculo di Ed. Civica e di Orientamento di Istituto.

All’inaugurazione interverranno:

rappresentanti della Provincia di Matera e del Comune di Montalbano Jonico;

Rosaria Cancelliere, dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale;

Carmine Serio, direttore della scuola di Ingegneria dell’UniBas;

Donato Viggiano, docente di Tecnologie per la Decarbonizzazione e i Cambiamenti Climatici Ingegneria dell’UniBas;

Emanuele Fanelli, ricercatore senior Fonti di Energia Rinnovabile dell’ENEA;

Tiziana Perri, Senior Researcher Environment della Fondazione Enrico Mattei.

Di seguito la locandina con i dettagli.